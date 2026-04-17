В Пензе семью отказывались считать многодетной из-за отца-иностранца

В Пензе нарушили социальные права многодетной семьи. Этот факт установила прокуратура.

Мать троих детей неоднократно подавала в орган соцзащиты заявление о выдаче ей удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. Но каждый раз женщина получала отказ, обоснованный тем, что отцом двоих ее детей является иностранец.

Тогда горожанка обратилась за помощью в прокуратуру Ленинского района.

Изучив ситуацию, надзорный орган внес представление начальнику Социального управления г. Пензы Елене Егоровой.

После этого семье был присвоен статус многодетной, и женщина смогла воспользоваться мерами поддержки, уточнили в ведомстве.