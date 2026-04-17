В Пензе семью отказывались считать многодетной из-за отца-иностранца

Из жизни

Печать
Max

В Пензе нарушили социальные права многодетной семьи. Этот факт установила прокуратура.

Мать троих детей неоднократно подавала в орган соцзащиты заявление о выдаче ей удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. Но каждый раз женщина получала отказ, обоснованный тем, что отцом двоих ее детей является иностранец.

Тогда горожанка обратилась за помощью в прокуратуру Ленинского района.

Изучив ситуацию, надзорный орган внес представление начальнику Социального управления г. Пензы Елене Егоровой.

После этого семье был присвоен статус многодетной, и женщина смогла воспользоваться мерами поддержки, уточнили в ведомстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
семья ребенок прокуратура
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!