В Башмаковском районе жене участника СВО отказали в помощи

В Башмаковском районе жену участника спецоперации оставили без положенных по закону выплат.

Женщина обратилась за поддержкой в орган социальной защиты населения, попросив назначить ей ежемесячные пособия на оплату жилья, коммунальных услуг, а также проезда. Однако она получила отказ, так как не представила СНИЛС и не имеет банковского счета.

Прокуратура посчитала решение незаконным.

«Благодаря вмешательству надзорного ведомства права супруги участника СВО на предоставление мер социальной поддержки восстановлены, соответствующие выплаты ей назначены с момента обращения», - сообщили в областной прокуратуре.

Виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в 6 000 рублей.