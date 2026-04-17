Кузнецкому пенсионеру должны вернуть похищенные деньги

В Кузнецке 71-летнему пенсионеру, обманутому мошенниками, должны вернуть 425 000 рублей. Восстановления справедливости добивается прокуратура.

В период с июля по август прошлого года аферисты убедили мужчину перевести сначала 340 000 рублей под предлогом инвестирования в ценные бумаги, а потом еще 85 000 якобы для страхования сделки.

Когда кузнечанин понял, что попался на удочку злоумышленников, было уже поздно.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, при расследовании которого выяснилось, что деньги поступили на счета молодых жителей Челябинской и Амурской областей.

Через суд с дропперов (участников схемы, чья карта или счет используются для перевода похищенных у жертв денег) взыскали 425 000.

«Надзорное ведомство контролирует фактическое исполнение судебного решения и восстановление прав заявителя», - сообщили в областной прокуратуре.