Дальнобойщика, выпившего водки после съезда в кювет, лишили прав

Съезд в кювет на трассе «Колыма» (между Якутском и Магаданом) обернулась для дальнобойщика из Наровчатского района не только стрессом, но и разбирательством в суде. Мужчина попытался оспорить решение о лишении его водительских прав, утверждая, что оказался в непростой ситуации.

Инцидент случился 13 августа 2025 года. Водитель из-за плохих погодных условий не справился с управлением, и большегруз ушел в кювет, сообщили в Наровчатском районном суде.

Мужчина не получил серьезных травм (только небольшой ушиб головы), но выбраться на дорогу сам не смог. Пробуксовав несколько часов, он решил заночевать в машине и дождаться помощи на следующий день.

Чтобы снять напряжение, водитель поужинал и выпил бутылку водки. После этого к автомобилю подъехали сотрудники Госавтоинспекции и медики. Они провели освидетельствование, и алкотестер показал 1,180 мг/л (средняя степень опьянения). Впоследствии было принято решение о лишении наровчатца прав и штрафе.

Дальнобойщик настаивал, что его поступок нельзя считать нарушением. По его мнению, случившийся на трассе инцидент не соответствовал критериям ДТП (никто не пострадал, прицеп и груз не получили повреждений), поэтому необходимости в соблюдении запрета на употребление спиртного не было.

Однако, согласно схеме происшествия, у тягача и прицепа оказалось повреждено лакокрасочное покрытие, из-за чего событие подпадает под определение ДТП.

Пункт 2.7 Правил дорожного движения гласит: водителю запрещается употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.

Суд оставил решение о наказании дальнобойщика в силе.