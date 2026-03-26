Жительница Вадинска лишилась машины из-за мужа

Из жизни

Печать
Max

В Вадинске 32-летнего мужчину наказали за пристрастие к пьяной езде.

В январе прошлого года сельчанина привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение, однако должные выводы он не сделал.

Вечером 28 июля мужчина вновь после употребления алкоголя сел за руль «десятки», принадлежащей жене. Около дома № 50 на улице Набережной его остановили сотрудники ДПС.

Освидетельствование подтвердило состояние опьянения у водителя. После этого в отношении него возбудили уже уголовное дело.

В суде сельчанин признал вину. Ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортом на 1,5 года.

ВАЗ-2110 конфисковали в доход государства (в таком случае имущество является совместной собственностью супругов), уточнили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
алкоголь водитель суд
 
 
 
 
 

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!