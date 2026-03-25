В Спасске оштрафовали женщину, избившую ремнем 11-летнего сына

В Спасске оштрафовали женщину, которая избила ремнем 11-летнего сына. Это случилось в декабре прошлого года в их доме. Поводом стал конфликт ребенка с одноклассником в школе.

Женщина на суде не признала вину, заявив, что только поругала сына, который якобы наврал ей об избиении в школе. Так как на его теле не было никаких следов, мать не поверила и лишь схватила его за руку, чтобы он объяснил, что произошло на самом деле.

Ребенок же рассказал, что по факту его избил сначала одноклассник, а потом - мама. На бедрах, руке и плече остались кровоподтеки и ссадины.

После произошедшего отец мальчика обратился в правоохранительные органы.

В итоге вина женщины в нанесении побоев была доказана, ей назначили административный штраф в размере 5 000 рублей, сообщили в Спасском районном суде.