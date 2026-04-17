В Пензе суд отказал в признании сына наследником умершего отца

В Пензе суд отказал жителю Москвы, пожелавшему принять наследство умершего отца.

Мужчины не общались, поэтому о смерти близкого родственника в апреле 2023 года сын узнал только спустя два года, в марте 2025-го.

Между тем у отца был дом в Пензе и автомобиль ВАЗ-2109.

Москвич обратился к нотариусу, чтобы получить свидетельство о праве на наследство, но ему отказали из-за пропуска срока, который составляет полгода.

Тогда житель столицы подал иск в Железнодорожный районный суд с требованием восстановить срок и признать его принявшим наследство.

Однако и здесь мужчина получил отказ, так как не представил доказательств, что не знал о смерти отца по объективным, не зависящим от него обстоятельствам, к каковым может относиться тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т. п.

То, что он долгое время не интересовался судьбой родственника, не может служить основанием для восстановления срока, посчитал суд.

Не согласившись с решением, мужчина подал апелляцию, но коллегия оставила ее без удовлетворения, сообщили в Пензенском областном суде.