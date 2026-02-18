В Городище матери укушенного ребенка выплатили 100 000 рублей

Из жизни

В Городище матери укушенного ребенка выплатили 100 000 рублей
В Городище в пользу 7-летнего мальчика, пострадавшего из-за бездомной собаки, взыскали компенсацию морального вреда.

Пес напал на ребенка в августе прошлого года возле дома № 157 на улице Александра Матросова и укусил в область лица.

После случившегося мальчик долго лечился в больнице. Чтобы разобраться в ситуации, его мать обратилась в прокуратуру.

Надзорный орган подал в суд заявление о взыскании с районной администрации 100 000 рублей. Требование было удовлетворено.

«Денежные средства органом местного самоуправления выплачены», - отметили в областной прокуратуре.

