В Пензе участнику СВО вернули 4 миллиона рублей
В Пензе прокуратура помогла участнику СВО вернуть незаконно удержанные средства - 4 млн рублей.

В мае 2022 года мужчину признали банкротом. В нарушение закона финансовый управляющий включил в конкурсную массу деньги, полученные бойцом в качестве зарплаты и компенсации за ранение в зоне СВО.

Лишившись средств, пензенец обратился за помощью в надзорный орган.

«В целях восстановления прав военнослужащего прокурор внес представление руководителю саморегулируемой организации арбитражных управляющих», - сообщили в ведомстве.

После этого мужчине вернули его миллионы.

