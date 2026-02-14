Нарушители помешали очистить тротуар на ул. Ладожской

Нарушители помешали очистить тротуар на ул. Ладожской
В Пензе на улице Ладожской коммунальщики проезжую часть почистили, а тротуар не смогли. Им помешали припаркованные в пешеходной зоне автомобили.

Стоящие машины снял на видео глава города Олег Денисов. Кадры он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» утром в субботу, 14 февраля.

«Продолжаем работать, но местами не так эффективно, как могли бы. Как пример - ситуация на Ладожской. Машины брошены на тротуаре», - прокомментировал чиновник.

По его словам, похожая картина наблюдается и на других улицах областного центра: из-за припаркованных машин невозможно убрать снег.

«Нарушения зафиксированы и направлены в правоохранительные органы», - сообщил Денисов.

Он призвал водителей внимательно выбирать место парковки.

«Давайте не будем вынуждать дорожников возвращаться к одним и тем же участкам снова и снова. Это отнимает у них драгоценное время и силы, что напрямую влияет на качество уборки города», - указал Олег Денисов.

Ранее стало известно, что в Пензе готовятся принять постановление, разрешающее перемещение припаркованных автомобилей для уборки снега. Пример Самары показал, что такой документ может быть эффективным.

