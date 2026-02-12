В Пензе объявленный в розыск мужчина дебоширил в общепите

Сотрудники областного управления Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске. Обстоятельство вскрылось, когда у него проверяли документы.

Вечером 9 февраля стражи порядка прибыли по вызову тревожной сигнализации в ресторан быстрого питания на Московской. На месте выяснилось, что один из посетителей распивал алкоголь, оскорблял посетителей и работников заведения.

К моменту приезда росгвардейцев он уже ушел. Пришлось организовать поиски.

Как оказалось, из ресторана дебошир отправился в супермаркет по соседству, где устроил разборки с кассиром и охранниками. Потом он также ретировался.

Через некоторое время его нашли в магазине спорттоваров. При проверке документов выяснилось, что гражданин объявлен в федеральный розыск в сентябре 2025 года.

Нарушителя порядка задержали и передали сотрудникам полиции, сообщили в управлении Росгвардии.

