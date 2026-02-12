Сердобчанка за 10 лет ни разу не уплатила алименты детям

38-летнюю сердобчанку в очередной раз отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов. Женщина задолжала собственным детям 2010 и 2012 года рождения более 2 000 000 рублей.

В 2015-м горожанку лишили родительских прав и обязали ежемесячно перечислять треть дохода на содержание детей до их совершеннолетия.

«Однако безответственная мать их жизнью не интересовалась, алименты не выплатила ни разу, никакой другой материальной помощи не оказывала, действенных мер к трудоустройству не предпринимала, свои обязательства по алиментным платежам не исполняла и накопила долг в размере 2 189 842 рубля», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

В июле 2025 года за игнорирование требований женщине назначили 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты. Уже в сентябре это наказание заменили 80 днями в колонии-поселении. В ноябре ее заключили под стражу на 30 суток и вновь под конвоем направили в колонию.

«На этот раз суд приговорил родительницу к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев 2 дня с отбыванием в колонии-поселении. Осужденную заключили под стражу немедленно», - добавили в пресс-службе.