В Спасске суд не стал лишать мужчину родительских прав

В Спасске бабушка не смогла лишить родительских прав отца своей внучки, которой скоро исполнится 18 лет.

Женщина заявила в суде, что воспитывает девочку после смерти матери, занимается ее лечением, обеспечивает материально. Отец же выпивает, деньги на содержание дочери не перечисляет.

Мужчина признал иск и рассказал, что тяжело переживал смерть жены. Он писал о своих чувствах дочери в СМС, чем травмировал ее. После этого связь между родственниками была утрачена.

По словам ответчика, он сожалеет о том, как все сложилось, и считает себя плохим отцом.

В процессе разбирательства выяснилось, что мужчина не страдает алкоголизмом, наркоманией или психическим заболеванием, фактов злоупотребления родительскими правами не установили.

В итоге в удовлетворении иска о лишении родительских прав было отказано, сообщили в Спасском районном суде.