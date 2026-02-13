В Спасске суд не стал лишать мужчину родительских прав

Из жизни

В Спасске суд не стал лишать мужчину родительских прав
Печать
Telegram

В Спасске бабушка не смогла лишить родительских прав отца своей внучки, которой скоро исполнится 18 лет.

Женщина заявила в суде, что воспитывает девочку после смерти матери, занимается ее лечением, обеспечивает материально. Отец же выпивает, деньги на содержание дочери не перечисляет.

Мужчина признал иск и рассказал, что тяжело переживал смерть жены. Он писал о своих чувствах дочери в СМС, чем травмировал ее. После этого связь между родственниками была утрачена.

По словам ответчика, он сожалеет о том, как все сложилось, и считает себя плохим отцом.

В процессе разбирательства выяснилось, что мужчина не страдает алкоголизмом, наркоманией или психическим заболеванием, фактов злоупотребления родительскими правами не установили.

В итоге в удовлетворении иска о лишении родительских прав было отказано, сообщили в Спасском районном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
спасск семья суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!