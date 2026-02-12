Перемещение машин: в Пензе надеются на повторение самарского чуда

Постановление, разрешающее перемещение припаркованных автомобилей, планируется подписать на этой или следующей неделе. Такое заявление сделал замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов на заседании в гордуме в четверг, 12 февраля.

Ранее сообщалось, что соответствующий проект проходит антикоррупционную экспертизу. Речь в нем идет о машинах, мешающих уборке и вывозу снега или ликвидации коммунальных аварий.

Согласно документу, организация, выполняющая работы (за исключением неотложных), должна заблаговременно сообщить в УЖКХ адрес, дату, время их начала и окончания, чтобы автомобилистов предупредили о необходимости убрать автомобили с конкретного участка.

Впоследствии при обнаружении транспортных средств, припаркованных с нарушением ПДД, организация может вызвать представителя ГАИ для составления протокола. Если в течение 1 часа владелец так и не уберет машину, ее эвакуируют на штрафстоянку.

В случае отсутствия нарушений ПДД при парковке организация сформирует заявку на эвакуаторы для перемещения машин в зону видимости от исходного места, чтобы владельцы могли быстро их найти.

Ильдар Усманов предупредил депутатов, что все это потребует выделения дополнительных денег, ведь за работу эвакуатора придется платить.

«В Самаре приняли подобное постановление. Они рассказали нам, что не успели толком воспользоваться им: как только его опубликовали, сразу машины все убрали», - отметил Усманов.