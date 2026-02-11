Перевозчик заплатит за отсутствие медосмотров для водителя автобуса

В Нижнем Ломове суд по заявлению Территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО наказал перевозчика за грубое нарушение лицензионных условий.

30 октября 2025 года инспектор Ространснадзора проверил принадлежащий предпринимателю автобус Setra, в котором находились 30 пассажиров.

Оказалось, что 26, 27, 28 и 29 октября водитель не прошел пред- и послерейсовый медицинские осмотры.

Такие осмотры обязательны. Они проводятся для выявления признаков воздействия вредных, опасных производственных факторов, а также состояний и заболеваний у водителя, препятствующих выполнению трудовых обязанностей.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа. За допущенное нарушение ему придется заплатить 75 000 рублей.