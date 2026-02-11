Жителя Шемышейки оштрафовали за неповиновение сотруднику полиции

43-летнего жителя наказали на рублем за то, что мешал сотруднику полиции исполнять служебные обязанности.

В начале февраля сельчанин в состоянии сильного опьянения сильно шумел ночью, мешая спать соседям по этажу в общежитии. Одна их них вызвала полицию.

Во время составления протокола нарушитель общественного спокойствия громко кричал, нецензурно выражался, мешал женщине отвечать на вопросы и угрожал ей физическим воздействием.

Суд, приняв во внимание личность нарушителя и его материальное положение, оштрафовал его на 3 000 рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, уточнили в пресс-службе Шемышейского районного суда.