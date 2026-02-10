Визит пензенца в бар обернулся для заведения материальными потерями

40-летний житель Пензы решил отдохнуть в баре в Ленинском районе и испортил в заведении стол и диван. Администратору пришлось вызывать Росгвардию.

Тревожная сигнализация сработала в 4 часа утра. Прибывшему на место экипажу указали на пьяного гостя, который громко и беспричинно матерился и приставал к другим посетителям.

Оказалось, что ранее он прожег углями от кальяна диван и стол, разбил фужер.

Росгвардейцы предложили дебоширу успокоиться, но тот их проигнорировал. В итоге мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее в Первомайском районе Пензы задержали 48-летнего любителя нарушать порядок в торговых центрах. Нетрезвый мужчина использовал нецензурную лексику и провоцировал конфликт. Выяснилось, что он делал так и раньше.