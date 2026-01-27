В Никольске коллекторы не смогли добиться возврата денег

В Никольске суд отказал коллекторам, которые пытались получить деньги с наследников умершего заемщика.

В 2013 году мужчина взял в микрофинансовой организации 50 000 рублей на 3 года под 43%, но вернуть всю сумму не смог, а после скончался.

Кредитор узнал о нарушении условий в 2017 году, а в 2020-м уступил право требования возврата денег профессиональной коллекторской фирме.

Лишь в июне 2025 года последняя обратилась в суд с требованием взыскать долг с наследников покойного.

Так как срок исковой давности истек, коллекторам было отказано, сообщили в Никольском районном суде.

