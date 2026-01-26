Многодетную сердобчанку отправили в колонию-поселение из-за долга

Многодетную сердобчанку отправили в колонию-поселение из-за долга
35-летняя многодетная сердобчанка, приговоренная к реальному сроку за неуплату алиментов, не смогла добиться смягчения наказания.

У безработной женщины две дочери 16 и 7 лет, в отношении которых она лишена родительских прав, и 2-летний сын (ограничена в правах).

Суд обязал мать ежемесячно выплачивать средства на содержание детей, однако она игнорировала это требование без уважительной причины, за что уже привлекалась к административной ответственности.

Общая сумма задолженности в итоге превысила 890 000 рублей.

За неоднократное нарушение обязательств Сердобский городской суд приговорил ее к 7 месяцам 10 дням колонии-поселения и штрафу в размере 10 000 рублей.

Женщина посчитала наказание чрезмерно суровым и подала апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения, сообщили в областной прокуратуре.

