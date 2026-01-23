Пензячка заплатит штраф за ролик об СВО во «ВКонтакте»

Пензячка заплатит штраф за ролик об СВО во «ВКонтакте»
Лунинский суд оштрафовал женщину, прописанную в поселке, но фактически проживающую в Пензе. Ее признали виновной в дискредитации Вооруженных Сил РФ.

Вечером 9 июля прошлого года, будучи дома, пользовательница разместила на своей странице во «ВКонтакте» видео, в котором действия российской армии на территории Украины характеризовались как преступные.

Запись находилась в открытом доступе. Во время мониторинга ее обнаружили правоохранители.

Женщина признала свою вину лишь частично. Она заявила, что была недовольна призывом на службу своего родственника и действительно разместила ролик на личной странице, но сама его не смотрела. Характеристики действий ВС РФ как преступных в записи, по мнению ответчицы, нет.

Однако виновность пользовательницы и ее явно негативное отношение к проводимой спецоперации были подтверждены материалами дела.

Признаков уголовно наказуемого преступления суд в действиях женщины не нашел и привлек ее к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

