Сотрудники ГАИ спасли замерзавших на трассах водителей

В среду, 21 января, инспекторы ГАИ пришли на помощь водителю большегруза Sitrak. Стоящую машину они заметили во время утреннего патрулирования на 532-м км федеральной трассы М-5 «Урал».

Как выяснилось, в пути у транспорта заглох двигатель. На улице стоял мороз, -29 градусов, и водителю пришлось сидеть в кабине.

Инспекторы пересадили мужчину в патрульный автомобиль, чтобы он погрелся, и попробовали завести двигатель грузовика. Успехом попытка не увенчалась, поэтому они съездили в ближайший автосервис.

После устранения неполадок водитель поблагодарил сотрудников ГАИ за оказанную помощь. Убедившись, что все в порядке, те отправились нести службу дальше.

Накануне, 20 января, экипаж ДПС пришел на выручку владельцу Mitsubishi Outlander, застрявшему в 30-градусный мороз на 211-м км федеральной автодороги Тамбов - Пенза в Каменском районе. Автолюбитель не справился с управлением, съехал на обочину и там увяз в снегу.

«Инспекторы привлекли спецтехнику и обеспечивали безопасность движения на дороге, пока автомобиль возвращали на проезжую часть», - рассказали в областной ГАИ.