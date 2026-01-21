Пожар из-за паяльной лампы: пензенцу придется возместить ущерб соседу

Жителю Пензы, ставшему виновником пожара в частном доме на улице Огарева, придется выплатить соседу более 100 000 рублей.

ЧП случилось в сентябре 2024-го. Пензенец с помощью паяльной лампы решил уничтожить осиные гнезда, появившиеся на внешней стороне дома, частью которого владел сам мужчина и его супруга, а частью - другой горожанин.

Из-за неосторожного обращения с огнем случился пожар. Спасатели тушили пламя с конька. Вода протекла в часть дома, принадлежащую соседу. Пострадала отделка кухни и санузла.

Сосед обратился в суд, требуя возместить ущерб. Но виновник пожара с иском не согласился. По его словам, вода лилась только в его часть дома и никак не могла попасть в чужие помещения.

Суд ознакомился с результатами строительно-технической экспертизы, которая пришла к выводу: наиболее вероятная причина повреждения отделки - залив из-за тушения пожара. Иск пострадавшего соседа удовлетворили.

Ответчик должен выплатить 95 887 рублей (стоимость ремонта) и возместить судебные расходы (12 000 рублей).

Пензенец не согласился с решением и подал апелляцию. Судебная коллегия по гражданским делам оставила ее без удовлетворения, сообщили в пресс-службе областного суда.