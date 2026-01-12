Восстановление кожи после праздников: советы эксперта

После зимних праздников кожа, испытав влияние сбившегося режима и переедания, теряет влагу и становится чувствительной. Как вернуть привлекательный внешний вид, рассказала «Известиям» косметолог Наталья Моисеенко.

«Конечно, коже не требуется агрессивное «очищение от токсинов». После праздничного периода ее основная задача - восстановить барьерные функции и поддержать естественные процессы регенерации, которые в условиях холода и стресса физиологически замедляются», - пояснила она.

Оптимальный выбор на этом этапе - деликатные очищающие продукты с нейтральным уровнем pH.

Далее кожу следует хорошо увлажнить, даже если это, на первый взгляд, и не требуется: обезвоживание все равно присутствует - из-за отопления и холодного воздуха. Здесь пригодятся средства с гиалуроновой кислотой, глицерином и церамидами. Они избавят от ощущения стянутости.

Перед выходом на улицу нельзя забывать о дополнительной защите кожи от мороза. Ее создают кремы с плотной текстурой.

При появлении покраснений нужно выбирать средства с успокаивающими компонентами (пантенол, ниацинамид, растительные экстракты). Все, что может вызвать реакцию, следует на время исключить из уходовой линейки.

Наконец, стоит помнить, что залог хорошего состояния кожи - правильный образ жизни. Без крепкого сна и тщательно подобранного рациона с достаточным количеством воды эффект от косметики будет сниженным. «Зимний детокс» подразумевает не разовые процедуры, а целую стратегию, заключила Наталья Моисеенко.