В Кузнецке женщине-инвалиду предоставили жилье после суда

Жительница Кузнецка с тяжелой формой хронического заболевания не могла получить квартиру, пока в ситуацию не вмешалась прокуратура.

Женщина-инвалид с 2022 года состояла на учете как нуждающаяся в жилом помещении, но местная администрация не предлагала ей никаких вариантов.

Тогда кузнечанка обратилась в прокуратуру.

Надзорное ведомство провело проверку и подало в суд иск о возложении на орган местного самоуправления обязанности устранить нарушения.

Требования были удовлетворены.

После этого администрация Кузнецка приобрела благоустроенную квартиру и предоставила ее женщине-инвалиду по договору социального найма, сообщили в областной прокуратуре.