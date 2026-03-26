Ремонта участка дороги на Плеханова пришлось добиваться через суд

В Пензе городское управление ЖКХ обязали отремонтировать проезжую часть в районе дома № 45 на улице Плеханова. Асфальтовое покрытие здесь испещрено глубокими выбоинами.

В орган местного самоуправления уже вносилось представление об устранении нарушений, но долгое время необходимые меры не принимались.

В итоге надзорный орган подал в суд иск о признании бездействия УЖКХ незаконным и возложении на него обязанности по ремонту полотна.

Требование было удовлетворено.

«После вступления решения в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его фактическое исполнение», - сообщили в областной прокуратуре.