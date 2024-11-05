Пензячке пришлось добиваться кресел-колясок для ребенка-инвалида

В Пензенской области ребенка-инвалида вовремя не обеспечили техническими средствами реабилитации. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.
Мать полуторагодовалого малыша рассказала, что ребенку положены специальная домашняя и уличная кресла-коляски, которые бы поддерживали его голову и тело.
В июне женщина обратилась в отделение Социального фонда России.
«Ей были предложены кресла-коляски, не соответствовавшие характеристикам, указанным в индивидуальной программе реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
Мать отказалась от таких устройств и три месяца ждала подходящих, а без них ухаживать за ребенком было сложнее.
После проверки прокуратура внесла представление руководителю отделения фонда.
Также в суд подан иск о компенсации морального ущерба за задержку с предоставлением кресел-колясок. Сейчас идет рассмотрение документов.
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