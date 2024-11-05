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Из жизни

Пензячке пришлось добиваться кресел-колясок для ребенка-инвалида

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В Пензенской области ребенка-инвалида вовремя не обеспечили техническими средствами реабилитации. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Мать полуторагодовалого малыша рассказала, что ребенку положены специальная домашняя и уличная кресла-коляски, которые бы поддерживали его голову и тело.

В июне женщина обратилась в отделение Социального фонда России.

«Ей были предложены кресла-коляски, не соответствовавшие характеристикам, указанным в индивидуальной программе реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Мать отказалась от таких устройств и три месяца ждала подходящих, а без них ухаживать за ребенком было сложнее.

После проверки прокуратура внесла представление руководителю отделения фонда.

Также в суд подан иск о компенсации морального ущерба за задержку с предоставлением кресел-колясок. Сейчас идет рассмотрение документов.

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