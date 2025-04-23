24 апреля в Пензенской области ожидается гроза

23.04.2025 | 22:00

В Пензенской области в четверг, 24 апреля, ожидается кратковременный дождь. Местами пройдет гроза.

По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, ночью будет преимущественно без осадков. Температура опустится до +5…+10 градусов.

Утро выдастся солнечным, столбик термометра поднимется до +15.

Днем синоптики обещают переменную облачность, порывы южного ветра достигнут 8-13 м/с. Воздух прогреется до +21…+26 градусов. В большинстве районов прогнозируются осадки.

По народным приметам, если 24 апреля будет сухо и ясно, то следует ожидать жаркого лета. Пасмурная погода давала понять, что май окажется сырым.