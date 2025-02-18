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Из жизни

Пензенские волонтеры выхаживают детеныша нетопыря

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Пензенские волонтеры, занимающиеся спасением диких птиц и животных, выхаживают детеныша летучей мыши.

«Из-за раннего потепления летучие мыши проснулись, а из-за наступивших холодов вновь начали впадать в спячку, причем иногда в местах, совершенно не приспособленных для этих целей. Этого малыша размером с фалангу большого пальца жительница Сердобска нашла на балконе 12 февраля», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» общественный инспектор по обращению с животными регионального управления Росприроднадзора Алина Кондрашова.

Сердобчанка связалась с центром реабилитации летучих мышей при Московском зоопарке, но до столицы мышонок не доехал бы - он был сильно истощен и весил всего 4 грамма. Москвичи отправили информацию пензенским добровольцам и попросили заняться судьбой крохи, определив его вид (нетопырь средиземноморский). Они оплатили такси из Сердобска до Пензы, и на следующий день зверек был у волонтеров.

Сейчас юного самца нетопыря откармливают мучными червями, которых он поглощает с большим аппетитом, уже набрав нормальный для своего возраста вес.

Планируется вновь ввести мышонка в спячку в подходящих условиях. Когда температура воздуха станет превышать +5 градусов по ночам, придет время отпустить его в естественную среду обитания.

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Источник — фото и видео Алины Кондрашовой
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