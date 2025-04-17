Кузнечанин отсудил 10 000 рублей за фотографии полотенец

17.04.2025 | 20:14

Кузнецкий районный суд защитил права местного фотографа, работы которого без разрешения использовали на маркетплейсе.

В мае 2023 года кузнечанин сделал 2 снимка полотенец и дал индивидуальному предпринимателю письменное согласие на использование своих изображений на Ozon. Однако в октябре 2024-го мужчина обнаружил снимки и на Wildberries.

Фотограф отправил предпринимателю претензию с требованием прекратить нарушать его права и выплатить компенсацию. Тот проигнорировал письмо.

Кузнечанин обратился в суд, и его иск был удовлетворен.

Теперь предпринимателю придется заплатить фотографу 10 000 рублей в качестве компенсации за неправомерное использование изображений и 4 000 рублей, которые тот потратил на оплату госпошлины, сообщили в Кузнецком районном суде.