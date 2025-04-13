Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 14 апреля

13.04.2025 | 16:04

В Пензенской области в ночь на понедельник, 14 апреля, местами пройдут небольшие осадки. Прогнозируется температура -1...+4 градуса, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

Утром будет облачная с прояснениями погода, уличный термометр покажет около +6 градусов.

Днем преимущественно без осадков. Порывы северо-западного ветра достигнут 7-12 м/с. Воздух прогреется до +8...+13 градусов.

По прогнозам синоптиков, в начале предстоящей рабочей недели на погоду в регионе начнет влиять антициклон с запада, поэтому осадки ослабеют, а температура будет повышаться.

14 апреля на Руси пытались предсказать погоду летом, наблюдая за ночным небом. Если звезд на нем не было, полагали, что ясными и теплыми окажутся все летние месяцы.