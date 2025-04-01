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Из жизни

Предприятие возместит пензенцу ущерб, полученный в ДТП с КамАЗом

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В Пензе автомобилист потребовал у предприятия возместить ущерб, причиненный ему в результате ДТП.

Авария случилась 10 января 2024 года на улице Измайлова. Мужчина управлял автомобилем Toyota Camry и столкнулся с КамАЗом, принадлежавшим ООО «Нева-Транспорт». Виновником ДТП стал водитель грузовика.

Легковая машина сильно пострадала при столкновении. Пензенец обратился в страховую компанию, и ему перечислили возмещение - 400 000 рублей.

Однако этих денег оказалось недостаточно для полного восстановления машины, и автомобилист воспользовался услугами Бюро судебной экспертизы и оценки. Специалисты подсчитали: по среднерыночным ценам ремонт иномарки обойдется в 1 млн 218 тыс. 857 рублей.

Пензенец потребовал взыскать сумму с ООО «Нева-Транспорт». Но выяснилось, что ответчиком по делу должна выступать компания «Экоград», поскольку именно она взяла КамАЗ в аренду и использовала грузовик в день аварии.

Суд встал на сторону автомобилиста и постановил взыскать с ООО «Экоград» 771 300 рублей, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы.

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