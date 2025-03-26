27 марта в Пензенской области ожидается дождь

26.03.2025 | 22:00

В четверг, 27 марта, в Пензенской области ожидается дождливая, ветреная погода, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

Ночью в некоторых районах пройдут умеренные осадки. Термометр покажет -1…+4 градуса. Утром прогнозируется небольшой дождь, температура воздуха будет около +2.

Днем синоптики обещают облачную погоду, в большинстве районов области ожидаются осадки. Порывы юго-восточного ветра достигнут 8-13 м/с. Воздух прогреется до +7…+12 градусов.

На погоду в регионе пока влияют атмосферные фронты. Однако, по прогнозам синоптиков, уже 27-го числа ядро ненастного вихря начнет перемещаться к отрогам Урала.

В конце недели ожидаются потепление и солнечная погода.