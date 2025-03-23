24 марта в Пензенской области будет солнечным днем

23.03.2025 | 16:02

В понедельник, 24 марта, в Пензенской области прогнозируется солнечная погода. Осадков не ожидается, сообщили в Приволжском УГМС.

Ночью температура опустится до -4…-9 градусов. Утром потеплеет до 0…-2. Синоптики обещают ясную погоду.

Днем будет малооблачно, без осадков. Прогнозируется слабый, неустойчивый ветер. Воздух прогреется до +6…+11 градусов.

24 марта в народном календаре Ефимов день. На Руси считали, что если к нему закончились холода, то можно ждать теплого лета.

А еще пристально наблюдали за поведением ворон. Если они сидели на земле, это указывало на скорое похолодание, а если на верхушках деревьев - то на потепление.