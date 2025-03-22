В Пачелме мост над железной дорогой оказался опасным

22.03.2025 | 12:22

В рабочем поселке Пачелма мост над железнодорожным полотном не отвечал требованиям безопасности. Это выявила проверка, проведенная Пензенской транспортной прокуратурой.

В частности, на мосту не было электрического освещения и идущие в темное время суток люди рисковали жизнью и здоровьем.

Пензенский транспортный прокурор внес представление руководителю предприятия железнодорожного транспорта, ответственного за состояние сооружения.

Кроме того, Роспотребнадзор по инициативе транспортной прокуратуры оштрафовал должностное лицо за нарушение санитарных правил.

«Надлежащее освещение моста обеспечено, установлены световые опоры», - сообщили в пресс-службе ведомства.