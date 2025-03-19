Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 20 марта

19.03.2025 | 22:00

В Пензенской области в четверг, 20 марта, синоптики Приволжского УГМС обещают ветреную, ненастную погоду.

Ночью столбик термометра опустится до -2…-7 градусов. Местами в регионе пройдет небольшой снег.

Утром жителям области следует быть осторожными: на дорогах возможен гололед. Температура не превысит +2 градуса, будет пасмурно.

Днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет дуть с северо-запада, его порывы достигнут 8-13 м/с. Термометр покажет +3…+8 градусов.

20 марта в народном календаре - Павел Капельник. На Руси верили, что теплый ветер в этот день предвещал знойное лето, а холодный - грозовое.