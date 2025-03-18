Набравший кредитов житель Белинского района уехал в зону СВО

18.03.2025 | 13:37

В Белинском районе приставы заставили молодого местного жителя изменить свое отношение к выплате долгов.

Мужчина взял несколько кредитов на общую сумму более 500 000 рублей, но безответственно подошел к погашению займов. Он ушел в тень: не платил, отключил телефон, скрывался от судебных приставов.

Однако молодому человеку все же пришлось встретиться с приставом. Тот разъяснил должнику, каковы последствия невыполнения судебных решений.

«В тот момент гражданин, осознавая всю тяжесть своего положения, пересмотрел свое отношение к происходящему и принял важное решение - подписать контракт с Министерством обороны РФ», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Мужчина отправился в зону СВО. В отпуск он вернулся другим человеком и погасил всю задолженность.