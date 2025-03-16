17 марта в Пензенской области ожидается гололедица

16.03.2025 | 16:02

В Пензенской области в ночь на понедельник, 17 марта, в большинстве районов пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха понизится до -4…+1 градуса.

Местами ожидается слабый гололед, предупредили синоптики Приволжского УГМС.

Утром будет пасмурно, термометр покажет около +2, которые будут ощущаться как -3 градуса. Днем прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки.

Воздух прогреется до +3…+8 градусов, но комфортными ощущения от температуры не будут из-за порывов северо-западного ветра 7-12 м/с.

Пензенская область оказалась под влиянием холодного арктического воздуха, однако синоптики обещают, что вторжение не станет долгим. Уже в середине следующей недели ожидается потепление.