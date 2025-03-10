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Из жизни

Пьяный пензенец ударил полицейского на борту самолета

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44-летний житель областного центра предстанет перед судом за оскорбление полицейского и нападение на него во время авиарейса. Это случилось в январе 2025 года при перелете из Москвы в Пензу.

По версии следствия, пьяный мужчина нарушал общественный порядок и не реагировал на неоднократные требования прекратить хулиганские выходки.

Когда к пензенцу подошел сотрудник полиции, он в присутствии пассажиров нелицеприятно высказался о представителе власти и ударил его рукой в грудь.

Хулигана остановили другие полицейские. В отношении него возбудили уголовное дело.

Сейчас оно направлено в Первомайский районный суд Пензы, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

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