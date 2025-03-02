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Из жизни

3 марта в Пензенской области ожидается плюсовая температура

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В Пензенской области в ночь на понедельник, 3 марта, местами температура опустится до -14 градусов. Ожидается небольшой снег, сообщили в Приволжском УГМС.

Утром будет пасмурно, вероятны осадки, термометр за окном покажет -5…-7 градусов. Днем синоптики обещают облачную погоду, в некоторых районах пройдет небольшой снег.

Порывы юго-западного ветра достигнут 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется до +1…-4 градусов.

С 3 марта Пензенская область попадет под влияние атмосферных фронтов циклонического вихря. Ожидается, что в регионе потеплеет и везде пройдут осадки смешанного типа.

На Руси по погоде 3 марта судили о том, какой будет весна. Небо, затянутое облаками, предвещало дождливую. Если с утра дул сильный ветер, то предсказывали, что весна будет долгой и прохладной.

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