3 марта в Пензенской области ожидается плюсовая температура

02.03.2025 | 16:23

В Пензенской области в ночь на понедельник, 3 марта, местами температура опустится до -14 градусов. Ожидается небольшой снег, сообщили в Приволжском УГМС.

Утром будет пасмурно, вероятны осадки, термометр за окном покажет -5…-7 градусов. Днем синоптики обещают облачную погоду, в некоторых районах пройдет небольшой снег.

Порывы юго-западного ветра достигнут 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется до +1…-4 градусов.

С 3 марта Пензенская область попадет под влияние атмосферных фронтов циклонического вихря. Ожидается, что в регионе потеплеет и везде пройдут осадки смешанного типа.

На Руси по погоде 3 марта судили о том, какой будет весна. Небо, затянутое облаками, предвещало дождливую. Если с утра дул сильный ветер, то предсказывали, что весна будет долгой и прохладной.