В Пензенской области осужденной помогли получить квартиру

21.02.2025 | 19:35

Сотрудники УФСИН России по Пензенской области помогли осужденной получить квартиру. Ей некуда было вернуться после освобождения.

Сирота из Саратова отбывала наказание в колонии-поселении № 12. Когда сотрудники отдела воспитательной и социальной работы узнали, что у нее нет дома, то подготовили запрос, чтобы подтвердить право на получение жилья.

«После чего был собран пакет необходимых документов и направлен в компетентные органы», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Женщине дали квартиру в новом доме в Саратове. Отбыв срок, она смогла в нее переехать.

В УФСИН напомнили, что в 2024 году в России вступил в силу закон «О пробации», в рамках которого осужденным помогают в социализации, социальной адаптации и реабилитации. Право на поддержку также есть у каждого человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации после выхода из мест лишения свободы.