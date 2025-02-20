В Башмаковском районе ребенка оставили без денег на проезд

20.02.2025 | 12:56

В Башмаковском районе многодетной семье не удалось вовремя получить компенсацию за проезд школьника. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Мать подала заявление для назначения ежемесячной выплаты в районное управление соцзащиты населения. Ей должны были перечислять по 594 рубля.

Однако в срок деньги так и не пришли, потому что документы не отправили в министерство.

На сотрудника, который отвечал за оформление, составили административный протокол. Суд наказал его штрафом в 3 000 рублей.

«По представлению прокурора нарушения устранены, социальная выплата многодетной семье предоставлена, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.