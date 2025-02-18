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Из жизни

В Пензе заинтересовались судьбой подростка после передачи на ТВ

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В Пензенской области началась проверка по сообщению о нарушении прав 16-летнего подростка. Проблема была озвучена в эфире Первого канала в понедельник, 17 февраля.

70-летняя бабушка мальчика обратилась в программу «Мужское и женское», где рассказала, что беспокоится о судьбе внука, которого воспитывает практически с рождения.

По ее словам, мать сыну никогда не помогала (за ней числится долг по алиментам на сумму более 700 000 рублей), а биологический отец, скорее всего, даже не догадывается о его существовании.

Сейчас бабушка тяжело больна, у нее выявили онкологию. Женщина переживает, что ребенок останется сиротой, и хочет устроить его в благополучную приемную семью, чтобы внук не попал в детдом.

Однако возникли сложности: мать, не лишенная родительских прав, против передачи сына чужим людям. При этом взять подростка к себе она не может: у нее своя семья, маленькая дочь, материальные трудности.

В том, почему ситуация зашла в тупик и нет ли в этом вины уполномоченных служб, о бездействии которых заявила бабушка, теперь будут разбираться следователи.

«По данному факту организована проверка по сообщению о халатности (ст. 293 УК РФ). Глава ведомства А. И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области В. В. Игнатенкову представить доклад о ходе процессуальной проверки и принятых мерах», - сообщили в Следственном комитете России.

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