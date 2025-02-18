В Никольске нашли и наказали отца, скрывавшегося от сына

18.02.2025 | 21:31

43-летнего жителя Никольска наказали за неуплату алиментов на содержание сына. Мужчина задолжал более 500 000 рублей.

По решению суда он должен был ежемесячно перечислять ребенку четверть всех своих доходов, но посылал деньги от случая к случаю.

Мужчина официально нигде не работал, на прием к приставам не являлся, по месту регистрации не проживал, поэтому его объявили в розыск.

Вскоре никольчанина нашли и привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ.

«Теперь мужчине предстоит не только выплатить образовавшуюся задолженность, но и отработать назначенные часы на благо родного города, метя улицы, делая их чище», - заключили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.