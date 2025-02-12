13 февраля местами в Пензенской области ожидается туман

В ночь на четверг, 13 февраля, в Пензенской области существенных осадков не ожидается. Местами опустится туман. Термометр покажет -9…-14 градусов, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Утро выдастся пасмурным, прогнозируется около 10 градусов мороза.
Днем в некоторых районах вероятен туман. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до -4…-9 градусов.
На протяжении суток будет дуть западный ветер, его порывы временами достигнут 5-10 метров в секунду.
13 февраля в старину люди примечали: пение птиц на морозном воздухе возле дома предвещает скорый приход сырой погоды.
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