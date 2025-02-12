13 февраля местами в Пензенской области ожидается туман

12.02.2025 | 22:00

В ночь на четверг, 13 февраля, в Пензенской области существенных осадков не ожидается. Местами опустится туман. Термометр покажет -9…-14 градусов, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Утро выдастся пасмурным, прогнозируется около 10 градусов мороза.

Днем в некоторых районах вероятен туман. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до -4…-9 градусов.

На протяжении суток будет дуть западный ветер, его порывы временами достигнут 5-10 метров в секунду.

13 февраля в старину люди примечали: пение птиц на морозном воздухе возле дома предвещает скорый приход сырой погоды.