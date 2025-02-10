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Из жизни

В Пензенском районе женщина обманула центр занятости населения

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Жительницу Пензенского района осудили за мошенничество - незаконное получение социальных выплат.

Женщина состояла на учете в центре занятости населения и получала пособие по безработице. Устроившись в магазин к индивидуальному предпринимателю, она решила не сообщать в ЦЗН, что нашла работу.

Таким образом, в период с 1 декабря 2023 года по 15 января 2024-го ей одновременно поступали и зарплата, и пособие.

Когда все вскрылось, в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Мировой судья признал женщину виновной в мошенничестве и назначил ей штраф в размере 15 000 рублей.

Та не согласилась с решением и через защитницу подала апелляционную жалобу, однако ее оставили без удовлетворения, сообщили в Пензенском районном суде.

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