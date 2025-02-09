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Из жизни

Дорога к школе на Ладожской «пережила бомбежку»

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В Пензе дорога у домов № 119-121 на улице Ладожской выглядит так, будто произошла бомбежка.

Фото проезжей части с глубокими ямами посредине опубликовали в соцсети «ВКонтакте». «Это не после бомбежки! А ведь по этой дороге ежедневно «пробираются» люди в обе стороны как пешком, так и на авто, в четыре многоэтажки, в школу № 73, детсад и на подстанцию скорой помощи!» - прокомментировал автор снимка.

Он добавил, что выпавший снег закрыл ямы, путь стал легче.

«Это еще нормальная дорога. На улицу Измайлова к детскому саду № 57 придите посмотрите, вот там вот...» - написал под постом пензенец.

Горожане высказали мнение, что в областном центре во многих местах нужен новый асфальт. Если ремонта не будет, то в следующем году «Пенза станет Саратовом».

На пост отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«В профильный отдел управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы была передана информация о необходимости текущего ремонта дорожного покрытия на указанном участке улицы Ладожской. Этот участок будет включен в список работ, которые выполнит специализированная организация. После завершения ремонта на магистральных дорогах планируется приступить к внутриквартальным дорогам», - рассказал он.

Также в управлении сообщили, что после осмотра дороги к детскому саду № 57 на Измайлова «будет принято решение о возможности ремонта данного участка».

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Источник — Фото группы «Черный список Пенза»
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