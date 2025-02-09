10 февраля в Пензенской области ожидается туман

09.02.2025 | 15:25

В Пензенской области в ночь на понедельник, 10 февраля, местами ожидается туман с видимостью 500 м и менее, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

Температура воздуха в некоторых районах региона опустится до -18 градусов.

Утром прогнозируется пасмурная погода, без осадков. Термометр покажет -6…-9 градусов. Днем ожидается переменная облачность, температура воздуха составит -3…-8 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока с порывами 4-9 м/с.

Ранее синоптики рассказали, что в регионе господствует антициклон, поэтому перемен в погоде пока ждать не следует. Температура соответствует климатической норме.

10 февраля в народном календаре - день Ефрема Ветродуя. В старину примечали, что если в эту дату поднимается сильный ветер, то лето выдастся сырым и холодным.