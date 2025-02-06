Владелицу большегруза наказали за превышение нагрузки на ось

06.02.2025 | 15:10

Пензенский областной суд рассмотрел жалобу предпринимательницы на постановление инспектора Ространснадзора и решение Земетчинского районного суда, которыми ее признали виновной в превышении допустимой нагрузки на ось транспортного средства и оштрафовали на сотни тысяч рублей.

Женщина владеет большегрузом. 6 августа на 68-м километре дороги с. Поим - р. п. Башмаково - р. п. Земетчино было зафиксировано, что ее автомобиль движется с превышением предельно допустимой нагрузки на оси: на вторую - на 6,3 тонны, на третью – на 7,1 тонны.

Нарушение было выявлено работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством фиксации, имеющим функцию фото- и видеозаписи, - системой дорожного весового и габаритного контроля.

Инспектор Ространснадзора оштрафовал предпринимательницу на 400 000 рублей. Затем Земетчинский районный суд изменил его постановление и снизил размер взыскания до 200 000 рублей.

Предпринимательницу это не устроило. В жалобе, поданной в областной суд, она заявила об отсутствии в ее действиях состава правонарушения и привела 2 довода. Во-первых, транспортное средство находилось в аренде у ООО «Земетчиноавтодор». Во-вторых, при торможении груз (жидкость) сместился, что отразилось как перегрузка на оси.

Однако областной суд посчитал выводы о виновности предпринимательницы верными. Именно собственник автомобиля должен принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить соблюдение требований закона. В данном случае нужно было получить специальное разрешение.

Жалоба оставлена без удовлетворения.