Сетевое издание|18+|Вторник|28 янв 2025|19:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Кузнечанина арестовали за контент во «ВКонтакте»

Печать
Telegram

32-летнего жителя Кузнецкого района наказали за демонстрацию запрещенной символики.

Мужчина разместил на своей стене в соцсети «ВКонтакте» изображение атрибутики международного экстремистского движения, деятельность которого не допускается на территории России.

Картинка находилась на всеобщем обозрении, любой желающий мог увидеть ее и скопировать.

Правоохранители выявили нарушение и возбудили в отношении кузнечанина административное дело. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Ему назначили наказание в виде ареста сроком на трое суток, сообщили в Кузнецком районном суде. Изображение в соцсети пришлось удалить.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте