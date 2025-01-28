Кузнечанина арестовали за контент во «ВКонтакте»

28.01.2025 | 18:31

32-летнего жителя Кузнецкого района наказали за демонстрацию запрещенной символики.

Мужчина разместил на своей стене в соцсети «ВКонтакте» изображение атрибутики международного экстремистского движения, деятельность которого не допускается на территории России.

Картинка находилась на всеобщем обозрении, любой желающий мог увидеть ее и скопировать.

Правоохранители выявили нарушение и возбудили в отношении кузнечанина административное дело. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Ему назначили наказание в виде ареста сроком на трое суток, сообщили в Кузнецком районном суде. Изображение в соцсети пришлось удалить.