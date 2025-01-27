Зареченец устроил дебош в банке из-за подозрительных операций

27.01.2025 | 10:29

В Заречном 40-летний мужчина устроил дебош в банке, сорвав работу отделения.

В пятницу, 24 января, пьяный горожанин зашел в помещение, начал кричать, ругаться матом и всячески отвлекать сотрудников финансовой организации.

После срабатывания тревожной кнопки на место прибыли росгвардейцы. Их встретил менеджер, который рассказал о неподобающем поведении одного из клиентов.

«Сам дебошир заявил, что якобы неизвестные оформляли кредит на его имя, однако никаких подозрительных операций зафиксировано не было», - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Зареченца доставили в отдел полиции для составления административного материала.